Неизвестные рисунки Василя Быкова нашлись в Беларуси 2 12.06.2024, 22:19

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Василь Быков

Также были найдены письма ему от писателей-фронтовиков.

Неизвестные рисунки народного писателя Беларуси Василя Быкова и не опубликованные ранее письма, которые отправляли ему писатели-фронтовики, а также подборка дружеских шаржей на самого Быкова были представлены на круглом столе «Васіль Быкаў. Шляхі і перспектывы даследавання і інтэрпрэтацыі творчасці: да 100-годдзя народнага пісьменніка Беларусі» в Белорусском государственном музее-архиве литературы и искусства, сообщает БелТА.

В музее в эти дни проходит выставка «Сам-насам з вечнасцю», приуроченная к 100-летию со дня рождения Василя Быкова.

В экспозиции представлены документы, составляющие основу фонда писателя, который пополнялся несколько раз начиная с 1970 года, в том числе и самим Быковым. Это рукописи, листы с рукописными правками, переписки с коллегами, письма, которые он получал из всех уголков СССР, отзывы читателей.