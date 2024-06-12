Лидеры стран G7 согласовали выделение $50 миллиардов для Украины 1 12.06.2024, 22:54

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Деньги используют с доходов от замороженных российских активов.

Лидеры стран G7 согласились до конца года предоставить Украине 50 миллиардов долларов за счет использования замороженных российских активов, сообщает AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

«У нас есть договоренность», — сказал официальный представитель президента накануне саммита G7 в Италии в четверг, который будет сосредоточен на поддержке борьбы Украины с вторжением России.

Лидеры G7 договорились об использовании прибыли от процентов от 300 миллиардов евро замороженных активов российского центрального банка для помощи Киеву. Прибыль будет использована в качестве залога для кредита на сумму до 50 миллиардов долларов.

По словам французского чиновника, инициатива предоставить Украине займ, который будет погашен поступлениями от замороженных российских активов, поступила от США.

«Но если по тем или иным причинам российские активы будут разморожены или поступлений от российских активов будет недостаточно для финансирования кредита, нам придется подумать о том, как распределить нагрузку по займу», – добавил источник.

В четверг во время саммита G7 в итальянской Апулии президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом.