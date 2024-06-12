Морские порты Украины нарастили грузооборот 12.06.2024, 23:46

Почти в два раза.

Грузооборот украинских морских портов в мае 2024 составил 8,265 млн тонн, что почти в два раза больше майского показателя прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

По итогам мая 2024 года 8 млн 265 тыс. тонн грузов было обработано морскими портами Украины, что почти в два раза превышает аналогичный показатель 2023 года.

В мае грузооборот через украинский коридор составил 6,7 млн тонн, из которых 4,5 млн тонн — продукция украинских аграриев.

Лидерами грузооборота являются зерновые и рудные грузы - 5,3 млн тонн и 1,5 млн тонн соответственно. Против 3,5 млн тонн зерновых и 241 тыс. тонн рудных в 2023 году.

Порты Украины в целом с начала 2024 года обработали почти 46 млн тонн, против 26,6 млн тонн в 2023 году.