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ВСУ из HIMARS уничтожили четыре установки С-300

  • 13.06.2024, 4:17
ВСУ из HIMARS уничтожили четыре установки С-300

Ими армия РФ обстреливала Харьков.

Силы обороны с помощью американских артиллерийских систем HIMARS уничтожили четыре российских установки С-300, которыми армия РФ наносила удары по Харькову. Об этом сообщил основатель спецподразделения Kraken Константин Немичев в среду, 12 июня.

«Сейчас они [российские оккупанты] не рискуют подъезжать и сокращать дистанцию, чтобы отработать по городу [Харькову]», — говорится в сообщении.

Немичев добавил, что силы ПВО сейчас «охотятся» на самолеты, которые бомбят КАБами Харьков. По его словам, из-за этого российские боеприпасы долетают только «до окружной дороги».

Но все равно есть жертвы, поэтому было бы хорошо один-два самолета сбить», — написал военный.

3 июня OSINT-аналитики сообщили, что Силы обороны Украины поразили российский ЗРК С-300/400 в Белгородской области. Также они предполагали, что удар могли нанести американской реактивной установкой HIMARS. Позже Радио Свобода показала спутниковые снимки, на которых видно поврежденный С-300/400 в Белгородской области.

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