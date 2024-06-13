Украинские военные разгадали ребус и поразили российскую РЛС «Зоопарк» стоимостью $25 миллионов
- 13.06.2024, 7:39
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Замаскированный комплекс разбили несколькими FPV-дронами.
Спецназовцы Департамента кибербезопасности совместно с собратьями из Сил обороны поразили российскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Зоопарк» несколькими FPV-дронами. Стоимость такой РЛС составляет 25 миллионов долларов.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Ведомство также обнародовало соответствующее видео.
Для того чтобы ввести в заблуждение украинских военных, оккупанты хорошо закамуфлировали радиолокационную станцию, а рядом разместили несколько макетов. Но это не спасло их «Зоопарк».
Как отметили в СБУ, этот комплекс достаточно редкостный во вражеской армии.
Радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы (РЛС контрбатарейной борьбы) «Зоопарк» российские оккупанты используют для выявления наших РСЗО, комплексов ПВО и других огневых средств, а также для обнаружения беспилотников.