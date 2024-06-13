Обычный «деревянный»
- Анатолий Несмиян
- 13.06.2024, 7:48
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Российский рубль перестал быть конвертируемой валютой.
По факту сегодня рубль перестал быть конвертируемой валютой и превратился в обычный «деревянный».
Теперь снова возникает официальный курс «с потолка» и «черный рынок», за который рано или поздно, введут уголовную ответственность.
И снова появится понятие «валютчик», которого будут клеймить официальные пропагандисты, требуя расстреливать их за подрыв чего-то там.
Анатолий Несмиян, «Телеграм»