Обычный «деревянный» Анатолий Несмиян

13.06.2024, 7:48

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Российский рубль перестал быть конвертируемой валютой.

По факту сегодня рубль перестал быть конвертируемой валютой и превратился в обычный «деревянный».

Теперь снова возникает официальный курс «с потолка» и «черный рынок», за который рано или поздно, введут уголовную ответственность.

И снова появится понятие «валютчик», которого будут клеймить официальные пропагандисты, требуя расстреливать их за подрыв чего-то там.

Анатолий Несмиян, «Телеграм»