У брата Максима Галкина прошли обыски 13.06.2024, 7:54

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Максим и Дмитрий Галкины

Фото: maxgalkinru / Telegram

Из-за «чисток» в Минобороны РФ.

У старшего брата Максима Галкина Дмитрия Галкина прошли обыски по делу о хищении в Минобороны, сообщают РБК и близкий к силовикам канал «112» со ссылкой на осведомленные источники. Сотрудники правоохранительных органов обыскали дом Дмитрия Галкина на Рублевке и офис его компании, которая, в частности, занимается переоснащением БТР. В ходе обысков были изъяты цифровые носители информации и другая техника.

Согласно данным СПАРК, полный тезка брата юмориста — Галкин Дмитрий Александрович — значится среди членов совета директоров ООО «ВПК», которое производит боевые машины, оружие и боеприпасы, а также автомобили специального назначения. По информации сервиса, эта компания является управляющей организацией Арзамасского машиностроительного завода (АМЗ), производящего военные боевые машины, грузовики и машины спецназначения. Также в базе СПАРК Дмитрий Галкин значится в числе бывших руководителей и совладельцев еще ряда компаний, в том числе ООО «Центум-Медиа», которое занималось деятельностью в области радиовещания, пишет РБК.

23 мая военный суд в Москве арестовал на два месяца начальника Главного управления связи Вооруженных сил России — замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, подозреваемого в получении взятки в размере 36 миллионов рублей. Перед этим под стражу был взят начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов по подозрению в получении взятки в размере 30,5 млн руб. В конце апреля, незадолго до ухода Сергея Шойгу с должности министра обороны, по такой же статье был арестован и отправлен в СИЗО замминистра обороны Тимур Иванов. Его обвинили в получении взятки в размере 1,185 млрд руб.

Кроме того, был арестован бывший командующий 58-й армией Южного военного округа генерал Иван Попов (его обвиняют в мошенничестве), под домашний арест поместили главу департамента по обеспечению госзаказа Минобороны Владимира Вертелецкого.

Как рассказали The Moscow Times два чиновника российского правительства, два близких к Кремлю собеседника, а также источник, близкий к Минобороны, беспрецедентная кампания по аресту высокопоставленных российских генералов проходит с согласия Кремля. Главной причиной ее начала является желание спецслужб спихнуть на армию вину за неудачи в Украине, а также получить контроль над огромными бюджетами военного ведомства.

По данным «112», Дмитрий Галкин ранее служил в силовых структурах. В 2022 году компания ООО «ВПК», членом совета директоров которой он значится, заключила с силовиками и военными 300 госконтрактов на общую сумму в 18 млрд руб., следует из базы госзакупок.

Максим Галкин уехал из России вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой, и детьми после начала войны в Украине. Сейчас они живут в Израиле. Артист неоднократно осуждал российское вторжение, а также говорил, что направляет часть концертных гонораров на помощь украинским беженцам. В России юморист был признан «иностранным агентом».