Bloomberg: В выборы президента США собирается вмешаться не только Россия 13.06.2024, 8:04

Для этой цели будет задействован необычный инструментарий.

Кремль будет пытаться повлиять на выборы президента США с помощью ИИ.

Многие противники США, включая и РФ, хотят хоть как-то повлиять на выборы в стране. Для этой цели они готовы задействовать как наемные коммерческие компании, так и ИИ.

При этом самая реальная угроза будет исходить снова от Кремля, информирует агентство Bloomberg.

Кремль собирается достичь одной цели: подорвать способность Вашингтона и дальше предоставлять военную помощь Украине.

Также в РФ хотят подорвать доверие к демократическим институтам и к самим США. Не исключено, что Кремль попытается воспользоваться социальными разногласиями в США, включая и активистов, выступающих за поддержку палестинцев, а не Израиля в конфликте в секторе Газа.

Иран попытается также вмешаться в выборы США, сея внутреннюю рознь и поощряя насилие. А вот Китай занимает более острожную позицию, так как опасается ответной реакции со стороны Вашингтона.

Центр по борьбе с иностранным пагубным влиянием заявил, что также будет противостоять угрозе вмешательства в выборы президента США.

Они будут анализировать ситуацию относительно самих СМИ: сдаются ли они искусственно или ими манипулируют иностранные агенты.

Центр будет информировать разведку относительно возможного вмешательства в выборы иностранных государств.

Еще в октябре 2020 года Центр предупредил о том, что РФ и Иран получили информацию о регистрации избирателей в США, а это значит, что попытка вмешательства в выборы будет. Иран якобы от имени правой группировки «Гордые парни» рассылает избирателям электронные письма с угрозами.