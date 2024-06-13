Польша ввела буферную зону на границе с Беларусью 13.06.2024, 8:11

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Сегодня в полночь вступило в силу распоряжение главы польского МВД.

На границе Польши и Беларуси вновь появилась буферная зона. 13 июня в 00.00 вступило в силу распоряжение, подписанное главой МВД Польши Томашем Семоняком, которое вводит временный запрет на пребывание на границе с Беларусью.

Запрет охватывает участок более 60 километров вдоль границы. На участке в 44 километра запрет действует на расстоянии 200 метров от линии границы, а на участке в 16 километров — примерно в двух километрах от границы.

Запрет пребывания на приграничной территории будет действовать в течение 90 дней с возможностью продления.

Как отметили в МВД Польши, площадь запретной зоны «не включает населенные пункты и пешеходные маршруты, чтобы последствия введенных ограничений были как можно менее обременительными для жителей, туристов и других лиц, осуществляющих профессиональную деятельность».

Напомним, в конце мая на польско-белoрусской границе произошло несколько нападений нелегальных мигрантов на сотрудников Пограничной службы Польши. Раненый нелегалом польский солдат через несколько дней умер.