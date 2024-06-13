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«У Путина уже истошно вопят: доктора, доктора!»

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  • Дмитрий Зотиков
  • 13.06.2024, 8:16
  • 5,074
«У Путина уже истошно вопят: доктора, доктора!»

Судороги начались.

Отмена торгов по доллару и евро не может не привести к появлению черного рынка валюты. Курс на котором будет определяться с помощью направленного в небо пальца. Который желательно еще и послюнявить. Чтобы было точнее.

Телевизор, конечно, скажет, что это хорошо. Что такого события давно ждали, и фиг теперь иностранцам российские двухголовые рубли. Что теперь-то и начнется укрепляться российская экономика, и в стране смогут сами производить все. От трусов до ракет. И что теперь только в России не будет ИИ, потому что он и не нужен. Вместе со всеми этими чипами, мозгами и технологиями.

«Слава КПСС и нашему Генеральному секретарю Владимиру Владимировичу. Земля ему красной дорожкой». Нет, конечно, это еще не ж… СССР жил с курсом 67 копеек и ничего. 70 лет как-то протянул сам. Но потом протянул ноги.

Когда протянет ноги путинская РФ пока непонятно. Но судороги уже начинается. И кто-то уже истошно вопит: Доктора, доктора!

Но «Скорая помощь» застряла где-то в болоте успешных экономических реформ товарищей Чубайса и Эльвиры Набиуллиной.

Дмитрий Зотиков, «Телеграм»

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