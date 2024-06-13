Минобороны Беларуси выдало за подготовку к параду кадры четырехлетней давности 13.06.2024, 8:31

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У Лукашенко опять серьезные проблемы со здоровьем?

Телеграм-канал 61-й истребительной авиационной базы 11 июня опубликовал видео подготовки к воздушной части парада, который состоится 3 июля.

На видео, снятом из кабины истребителя, можно было заметить улицы города Минска. В последующем видео опубликовал и канал Министерства обороны Беларуси.

Оно сопровождалось подписью, что это «эксклюзивные кадры подготовки к воздушной части военного парада». Проект «Беларускі Гаюн» пишет, что это видео четырехлетней давности.

«При внимательном изучении видео оказалось, что «уникальные кадры» не имеют ничего общего с подготовкой к параду, который состоится 3 июля 2024 года. Видео было снято во время подготовки к параду, который прошел 9 мая 2020 года», — пишет проект.

Например, на видео можно заметить здание, расположенное на перекрестке улиц Хоружей и Богдановича. Однако оно было снесено еще в январе 2024 года.

Более того, на видео можно заметить перекрытую улицу Сухую и открытую улицу Мельникайте — это было в период с 2019 по ноябрь 2020 года.

«Все указывает на то, что видео из кабины пилота истребителя было снято четыре года назад. По нашей информации, тренировок авиационной части предстоящего парада в небе над Минском еще не проводилось», — отмечает «Беларускі Гаюн».

Напомним, что в прошлом году Лукашенко из-за проблем со здоровьем повел себя странно во время торжественных мероприятий 9 мая в Минске. Диктатор отказался произносить речь, а вместо него это сделал министр обороны Виктор Хренин.