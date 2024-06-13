Впервые в истории войны украинский спецназ поразил новейшую станцию связи РФ 13.06.2024, 8:36

Управление подразделениями оккупантов нарушено.

Бойцы Сил Специальных Операций Украины поразили новейшую цифровую радиорелейную станцию Р-416ГМ. Это произошло впервые в истории войны. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе ССО в Telegram.

«ССО поразили новейшую станцию связи россиян. Впервые в истории войны», — говорится в сообщении.

Во время работы на одном из операционных направлений операторы третьего полка ССО идентифицировали вражескую цифровую радиорелейную станцию Р-416ГМ.

Украинские бойцы нанесли огневое поражение по цели противника с помощью одной из новейших разработок, которая поступила на вооружение ССО. В результате атаки российская станция была поражена, а потому связь между командным пунктом и подразделениями ВС РФ была нарушена.

«Отметим, что эта станция Р-416ГМ — первая, пораженная украинскими военными за время войны», — отметили военные.

В ССО опубликовали ролик, в котором показали, как операторы БПЛА заметили вражескую технику. После чего по ней был нанесен точный удар, в результате чего российская станция вспыхнула.

Новейшая станция связи Р-416ГМ: что известно

Враг взял этот комплекс на вооружение в 2018 году. Станция Р-416ГМ разработана для повышения эффективности работы подразделений радиорелейной связи в полевых условиях.