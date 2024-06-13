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На рынке труда в Беларуси — «пожар»

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  • 13.06.2024, 8:40
  • 8,048
На рынке труда в Беларуси — «пожар»

А власти подливают «горючего».

В Беларуси продолжает обостряться ситуация с дефицитом кадров. Этой проблемой озабочены и наниматели, и чиновники — экономике здесь и сейчас нужны трудовые ресурсы. В последнее время звучали некоторые предложения, как хотя бы частично сократить нехватку кадров, — от идеи возвращать уехавших до привлечения патриотически настроенных пенсионеров. Однако реальных эффективных действий со стороны властей пока нет. О том, чем грозит нехватка кадров, «Зеркалу» рассказала экономистка, автор YouTube-канала «PRO деньги» Алиса Рыжиченко. Спойлер: обострение ситуации на рынке труда грозит в том числе повышением налогов, что затронет фактически всех жителей страны.

Вопросы с пенсиями и чем это может аукнуться (от повышения налогов до увеличения штрафов)

Так как вместе с нехваткой работников в Беларуси происходит сокращение доли трудоспособного населения и одновременный рост людей старшего возраста, то становится более актуальным вопрос с обеспечением пенсионной системы, указывает экономистка Алиса Рыжиченко.

— Если мы говорим о перспективе двух-пяти лет, то это приведет к давлению на пенсионный фонд, потому что в Беларуси он работает как финансовая пирамида. То есть пенсионные отчисления делаются за счет средств, которые сейчас выплачивают люди, занятые в экономике (такая система называется солидарной или распределительной. — Прим. ред.), — объясняет аналитик. — Естественно, чем меньше становится занятых, тем меньше пополняется пенсионный фонд. От государства с каждым годом будет требоваться все больше поддержки в виде субсидий из госбюджета.

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При этом бюджет в Беларуси в последние годы (за исключением 2023-го) исполняется с дефицитом, то есть его траты превышают доходы. В такой ситуации любое увеличение расходов приводит к необходимости где-то найти эти деньги. Чаще всего, отмечает эксперт, это приводит к повышению налогов, тарифов и штрафов.

Расширение производства — под вопросом (а некоторые фирмы «подоят» госбюджет — а это снова возможное повышение налогов)

Еще в прошлом году чиновники отчитывались, что загрузка мощностей в промышленности находилась на десятилетнем максимуме. В планах у властей — еще больше расширить производство, но это будет сложно реализовать в условиях нехватки рабочей силы, отмечает эксперт.

— Даже если у Беларуси будет возможность ввозить технологии для производственных мощностей (с чем уже сейчас есть проблема), то расширять производство сложно, когда у тебя нет кадров. Тем более если мы говорим о регионах.

Эта же проблема ведет к росту издержек производства и снижению конкурентоспособности, продолжает Алиса Рыжиченко:

— За год средняя зарплата увеличилась примерно на 20%. Если сделать поправку на инфляцию, то это плюс 13%. При этом в строительстве она увеличилась на 24%, в машиностроении — на 22,5%, — говорит экономистка. — Причем рост зарплат в 2,5 раза превышает увеличение производительности труда. О чем это говорит? Для того чтобы привлекать сотрудников, предприятиям нужно предлагать все более высокие зарплаты и лучшие условия труда. Но при этом у них зачастую неоткуда изыскивать средства для повышения зарплат.

В результате оплата труда занимает все большую долю в издержках компаний. Следовательно, у организаций вымываются оборотные средства, которые могли бы идти на развитие и расширение производства.

— Это приводит к тому, что предприятия вынуждены привлекать кредиты либо субсидироваться со стороны государства, — объясняет эксперт. — В итоге получается замкнутый круг (как с пенсионным фондом): так как у нас более 70% промышленного производства представлено госпредприятиями, им оказывают поддержку в виде государственных гарантий по кредитам либо субсидий из бюджета. Мы опять возвращаемся к вопросу, что бюджет планируется дефицитным — значит, чтобы найти эти средства, их надо будет изымать у населения (опять возвращаемся к увеличению налогов и тарифов).

По оценке аналитика, перспективы белорусских предприятий в сложившихся условиях связаны с усилением закредитованности, просроченной задолженности, что приведет к росту убыточных предприятий.

Риск ухудшения ситуации в социальной сфере

Нехватка кадров ощущается не только в промышленности, но также во многих других отраслях. В том числе медицине. К примеру, если 25 мая не хватало 4884 врачей-специалистов, то на 12 июня в общереспубликанском банке вакансий для них размещено 4998 предложений от нанимателей.

— Значительная часть врачей работают более чем на 1,5 ставки. Это говорит о том, что у нас фактически не хватает еще больше таких специалистов, — отмечает Алиса Рыжиченко. — И дефицит кадров будет увеличиваться. Это связано с тем, что социальная сфера дотируется государством, повышать зарплаты там нет возможностей, физически работать на износ врачи не могут, особенно узкие специалисты, потому что это увеличивает риски ошибок — а они работают с жизнями людей.

Из-за обострения ситуации на рынке труда в социально важных направлениях, в частности в медицине, пострадают прежде всего регионы, убеждена экспертка. Некоторые из них, по ее мнению, столкнутся с тем, что оказывать отдельные медуслуги будет просто некому. Это, в свою очередь, приведет к росту социального недовольства со стороны населения.

Как правительство, с одной стороны, пытается решить проблему, с другой — усугубляет ее

Алиса Рыжиченко обращает внимание, что в Беларуси стали прибегать к практике, которую в свое время применяли многие развитые страны. К нам стали привлекать иммигрантов, в частности из стран Средней Азии. Недавно Беларусь и Монголия подписали дорожную карту о признании документов об образовании.

— Это тоже делается с целью привлечь кадры в Беларусь. Но у такого решения есть темная сторона. Специалисты из этих стран — это люди другой культуры и менталитета. Явно не все белорусы привыкли сосуществовать в одном пространстве, на одном предприятии с такими людьми, — говорит эксперт и отмечает: само по себе привлечение иностранной рабочей силы — это не плохо и не хорошо, но в некоторых случаях при непродуманных решениях может привести к внутреннему социальному напряжению.

Без структурных реформ, направленных на увеличение эффективности экономики, и изменения подходов к ситуации на рынке труда точечные решения не помогут справиться с обострением дефицита кадров и сопутствующих сложностей.

Есть одно простое решение, но чиновники его игнорируют

В обострение ситуации на рынке труда внесли лепту репрессии. И дело не только в миграции или массовых арестах, а в том, что в Беларуси сейчас даже при нехватке специалистов отказываются брать на работу людей с «административкой» из-за «политики».

— В реальности у нас есть кому работать. Но эти люди неугодны для режима, потому что многие были уволены по причине того, что у них было административное нарушение в связи с участием в митингах, из-за комментариев или неподходящей татуировки, — объясняет экономистка. — Теперь этих людей не берут на работу по политическим мотивам, а не потому что они не соответствуют по квалификации или не хотят работать.

Если чиновники откажутся от этой практики, то это может улучшить ситуацию на рынке труда.

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