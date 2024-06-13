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В Минске безудержно расплодились крысы

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  • 13.06.2024, 8:56
  • 4,944
В Минске безудержно расплодились крысы

Упитанных грызунов замечают в самом центре города.

В июне в Минске увеличилось количество крыс. Упитанных грызунов замечают в самом центре города — на Немиге, во дворах жилых домов. Кто виноват и что с этим делать, выясняли «Минск-Новости».

Скопление крыс заметили вечером 11 июня в районе Немиги (зеленая зона неподалеку от Собора Сошествия Святого Духа). Видео было опубликовано в Instagram.

Часть комментаторов шутила, мол, собрались три подружки на ул. Зыбицкую. Но большинство отреагировало негативно: «Покажите любителям усыплять и травить дворовых котиков», «Уничтожают кошек из дворов. Логично, что больше будет крыс, мышей и инфекций, которые они переносят».

Нашлись и такие комментарии: «В нашем дворе коты мирно сосуществуют с крысами. Потому как корма хватает даже ежам, воронам и чайкам» и «Коты никак проблему с грызунами не решат. Для них это развлечение. Только специалисты». Последнее сообщение — от паблика, который предлагает услуги по дезинфекции и дератизации.

За несколько дней до этого случая схожее по тематике видео появилось в TikTok. Зоозащитница из Минска показала тушки мертвых мышей на асфальте придомовой территории.

— Тотально массово уничтожают котов, тратят бюджетные деньги, замуровывают в подвалах, ставят решетки наглухо. Крыс и мышей полно. Кто-то вступил, раздавил, ЖЭС не убирает. Душим котов, плодим крыс, — звучит за кадром.

В конце видео женщина сама убирает труп и засыпает песком следы на плитке.

@sviatlana_zoopravo_by Ответ пользователю @user5126197612448 ♬ оригинальный звук - Sviatlana_ zoopravo_by

Некоторые минчане отмечают, что не все бездомные кошки ловят мышей и, так же как и грызуны, могут переносить заболевания. А городское предприятие «Фауна города» представило статистику, из которой следует, что котов в Минске не «душат».

— В мае 2023-го было отловлено 182 кота, в мае 2024-го — 134, апрельские цифры обоих лет равны, — уточнила директор предприятия Тамара Цариковская.

Ситуацию также прокомментировала глава Ассоциации зоозащитных организаций Оксана Давыденко.

— Мы за компромисс — животные не должны жить на улицах, им нужны приюты, а еще нужнее приучить (или привлекать) владельцев к ответственности за животных. Ловить не кошек, а владельцев, которые допускают самовыгул, выбрасывают животных и их приплод. Согласна с коллегой, про видео которой говорится в начале текста, что на отлов тратится госбюджет. Штрафы безответственных владельцев будут его пополнять.

К вопросу про крыс. К сожалению, прямая связка с сокращением котов есть. Огорчу еще больше — с крысами, а точнее, на них, появляются и гамазовые клещи. Такая ситуация произошла, когда провели массовое уничтожение дворовых кошек. Но уже в 2009-м грызуны и их клещи заявили о себе. Об этом писала газета «СБ. Беларусь сегодня» («Дом вверх дном» от 29 октября 2009 г.). Более того, если с азартом изводить кошек в небольших городах, их места могут занять даже лисы, что повышает возможность заражения людей бешенством, — говорит зоозащитница.

Что конкретно можно сделать?

Оксана Давыденко отмечает: ранее уже предлагали оборудовать домики для бродячих котов в специально отведенных местах.

— Такая практика есть в некоторых городах Беларуси. Но это не поможет массово решить проблему, в том числе пока из Правил содержания (проект которых был вынесен на обсуждение в 2019-м. — Прим. «Минск-Новости») не будет исключен пункт про отлов кошек, — уточняет зоозащитница.

Ассоциация предлагает программу «Неотлов под опекой», которая поможет сократить численность бездомных животных. Одним из ее пунктов является обязательная кастрация и стерилизация животных. По сути, это как программа ОСВВ в России: отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск. Последний пункт — в краткосрочном периоде, пока не найдут дома всем безнадзорным собакам и кошкам.

Что касается крыс, заявку на дератизацию можно подать через 115.бел. Ее направят в ЖЭС, у которых, в свою очередь, заключены необходимые договоры с санитарно-эпидемиологическими службами. Последние организуют проведение данных мероприятий.

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