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Mazda представила доступную машину с ярким дизайном

  • 13.06.2024, 9:09
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Mazda представила доступную машину с ярким дизайном

Теперь модель стоит на 740 долларов дешевле.

Mazda 3 – известна модель с ярким дизайном и хорошей репутацией. Компания представила более доступный вариант этой машины с обновленной сниженной ценой для 2024 года.

Детали стали известны Motor1. Пока прайс-лист Mazda 3 опубликовали для американского рынка. Хэтчбек Mazda 3 2025 модельного года теперь стоит 26 135 долларов (на 740 долларов дешевле).

В свою очередь, цена седана Mazda 3 2025 модельного года снизилась на 220 долларов – машина теперь стоит минимум 25 135 долларов. Основные соперники японского автомобиля – Toyota Corolla, Honda Civic и Hyundai Elantra.

Ранее сообщалось о другой недорогой модели компании – Mazda MX-5. Компактный спорткар успешен на рынке, однако обнаружилась проблема, из-за которой продажи модели остановили.

Причиной стало программное обеспечение блока управлением двигателя в модификации с 2-литровым мотором. С таким ПО в Японии машины получили 10 760 покупателей Mazda MX-5.

Дело в том, что ПО в серийных машинах отличается от того, которое использовалось в машинах в ходе сертификационных тестов. Теперь все необходимо привести в соответствие.

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