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Назван «самый медленный переход» на границе с ЕС

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  • 13.06.2024, 9:47
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Назван «самый медленный переход» на границе с ЕС

С выездом из Беларуси наблюдаются проблемы.

По данным Пограничного комитета Беларуси на 8 утра, на четырех пунктах пропуска на выезд в страны ЕС накопилось более 500 автомобилей. Путешественники свидетельствуют, что самый медленный переход сейчас – «Бенякони – Шальчининкай» между Беларусью и Литвой: на прохождение границы понадобились сутки, пишет belsat.eu.

Прохождения границы в Бресте, по данным пограничного комитета Беларуси на 6 утра, ожидают 230 автомобилей. При этом очередь движется довольно быстро. Как пишут в чатах, где путешественники делятся информацией, на все про все потребуется около 8 часов.

С автобусами на пункте «Варшавский мост – Тересполь» немного лучше: в очереди прямо сейчас их 15, время ожидания-6–7 часов. Больше времени требуется, чтобы въехать в Беларусь:

«Польская граница – полтора часа, белорусская – 7,5! В автобусе были украинцы, их очень долго проверяют, да и не всех пустили».

В «Каменном Логе» на выезд в Литву – 100 автомобилей. Те, кто ночью прошел границу, подсчитали, что ждали около 11 часов. Столько же, кстати, ждали и автобусы, хотя сейчас, как сообщают белорусские пограничники, очереди нет. Пассажиры утверждают, что литовские служащие очень пристально досматривали вещи.

В «Беняконях» сейчас 120 легковушек, и здесь самая тяжелая ситуация:

«Продвигались на 10–12 автомобилей в час. В итоге – ровно 24 часа. Из них пять просто стояли на литовском контроле и смотрели на полный игнор пограничников».

Автобусов здесь в очереди нет, ночью границу миновали в среднем за 2,5 часа. Причем одни пишут, что досмотр был поверхностный, только попросили выбросить сигареты и оставляли немного продуктов, а другие свидетельствуют, что «сумки не трясли совсем».

На переходе на белорусско-латышской границе «Григоровщина – Патерниеки» автобусов нет, зато легковушек – 110. Очередь начала расти вечером. За ночь в ней продвинулись на половину, следовательно, если пропускать машины продолжат такими темпами, на прохождение границы понадобятся сутки.

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