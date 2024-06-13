Килиан Мбаппе: Сборная Франции едет в Германию, чтобы творить историю 2 13.06.2024, 9:53

Килиан Мбаппе

Известный футболист поделился ожиданиями от Евро-2024.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от Евро-2024, пишет by.tribuna.com.

«Мы едем в Германию, чтобы творить историю. Это наша работа. Мы готовы, стремимся к успеху и знаем, что делать. Мы можем сделать что-нибудь хорошее для нашей страны, если привезем трофей домой.

Мы будем идти к этому поэтапно. Сначала мы должны пройти групповой этап, а потом увидим», – сказал Мбаппе для Sport Bild.

Французы на чемпионате Европы сыграют в группе вместе с Австрией, Нидерландами и Польшей.