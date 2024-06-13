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Зайчик под прицелом

  • Telegram-канал «Письма к дочери»
  • 13.06.2024, 10:13
Зайчик под прицелом

Белорусскому рублю некуда деваться.

Теперь белорусский рубль может гордиться тем, что он более конвертируемый чем российский. Но никакой практической пользы белорусскому рублю в его личной жизни от этого статуса не будет. А будет наоборот.

Потому что личная жизнь у белорусского рубля будет сейчас гораздо более насыщенной, чем раньше. Такой же насыщенной как у российского.

Из-за санкций против Московской биржи на бирже нельзя теперь торговать ни долларами, ни евро. И российский Центробанк уже сказал, что он будет определять валютный курс по результатам внебиржевых торгов. Это когда банки продают валюту друг другу напрямую.

И когда валютой торговали на бирже, то Центробанк мог влиять на курс своего рубля разнообразными интервенциями. А когда банки продают валюту друг другу напрямую то из всех интервенций влияния у Центробанка остаются только вербальные.

Это не значит, конечно, что российский рубль сейчас упадет глубоко и не видно. Он-то, наверное, упадет. Но это необязательно. Но это значит, что российский рубль будет теперь гораздо больше подвержен разным нехорошим влияниям и паническим атакам. То есть, волатильность курса российского рубля вырастет.

А белорусский рубль же привык делить с российским все его горести и радости. Не, я серьезно. Учитывая, что на Россию приходится 65 процентов белорусской внешней торговли у белорусского рубля нет никаких других вариантов, кроме как делить с российским его радости и горести.

Собственно, белорусский рубль этим уже давно занимается, а последние пару лет он даже перестал этого стесняться. Просто если вы продаете в одну страну две трети своих товаров, то вы не оставляете своей валюте никаких шансов на автономное плавание. И если у российского рубля вдруг случится паническая атака, то белорусский рубль будет метаться как тот зайчик под прицелом.

То есть, Нацбанку гораздо больше и чаще надо будет тратить свои валютные интервенции «на сглаживание слишком резких колебаний курса отечественной валюты». А не сказать, чтобы у белорусского Нацбанка было много лишней валюты на все эти интервенции. В золотовалютных резервах Нацбанка валюты, которую он может потратить на интервенции, осталось меньше 3 миллиардов долларов в эквиваленте.

Конечно, чтобы сэкономить дефицитную валюту Нацбанк может иногда заменять валютные интервенции на вербальные. И наверняка он будет так делать. Потому что искусство вербальных интервенций у белорусского Нацбанка восходит еще ко временам героя Беларуси Прокоповича. Но есть нюанс.

Белорусскому рублю нельзя слишком сильно отставать от российского в его извилистом жизненном цикле. Потому что 65 процентов белорусского экспорта продается в Россию. И если белорусский рубль будет дороже российского, то белорусский экспорт в Россию тоже подорожает. А если белорусский экспорт подорожает, то его не будут брать. А если его не будут брать, то куда его потом девать? Кроме России его девать некуда.

Короче, я тебе что хочу сказать? Я хочу сказать, что опять во всем виноваты англосаксы. Как всегда. Ввели, можно сказать санкции против российского рубля, а белорусскому рублю теперь страдать. И, кстати, очень может так получиться, что белорусский рубль пострадает даже немножко сильнее российского. Ну все-таки у российского рубля резервов-то побольше.

Telegram-канал «Письма к дочери»

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