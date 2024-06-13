Украинские военные феерически уничтожили позицию россиян под Волчанском 13.06.2024, 10:22

Оккупантов накрыли плотным минометным огнем.

Украинские защитники продолжают уничтожать живую силу и технику русской оккупационной армии. На Волчанском направлении пограничники разрушили позиции врага вместе с его пехотой.

Как рассказали в Госпогранслужбе Украины, россиян уничтожили пограничники Донецкого отряда при поддержке аэроразведки. Позицию, служившую укрытием живой силе противника, полностью разрушили минометным огнем.

Донецкий пограничный отряд был сформирован еще в 1993 году. С начала войны этот пограничный отряд выполняет служебно-боевые задания вдоль линии столкновения в пределах Донецкой области.

Общая протяженность участка ответственности отряда составляет 193 км. Из них (105 км по линии столкновения, сухопутный участок 64 км, речной участок в 41 км, по береговой полосе – 88 км, по морю – 81,6 км).

В июле 2022 года этот пограничный отряд Государственной пограничной службы указом президента Украины Владимира Зеленского был отмечен почетным знаком «За мужество и отвагу».