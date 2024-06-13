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Захарова негодует

  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 13.06.2024, 10:28
  • 1,750
Захарова негодует

Россия вляпалась в очередной скандал с Казахстаном.

МИД России негодует в связи с неким письмом вице-спикера Петра Толстого, в котором содержится критика казахстанской партии «Аманат»:

«Это откровенная и грубая фальшивка. Очевидно, что данный вброс - классический образец фейка... Подобные дезинформационные вбросы в очередной раз подтверждают, что общие геополитические оппоненты Москвы и Астаны явно не оставляют попыток рассорить наши братские народы»

Судя по хамски-возвышенному стилю, сочинитель – Захарова. Возможно, кстати, что Петр Толстой действительно не писал письма, но тогда почему именно его имя приклеили к фальшивке?

Потому что вице-спикер Госдумы Толстой недавно прославился вот таким заявлением по Казахстану: «Посмотрите на то, что происходит сегодня в Казахстане в плане отстраивания некого Казахского государства. … Я против того, чтобы они забывали, что Алматы – это город Верный. Наша, русская, казачья крепость».

Толстой сказал это в интервью «Комсомольской правде». МИД России об этом заявлении промолчал, его не заметил. Не выбежала вспотевшая от гнева Захарова с опровержением.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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