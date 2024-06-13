«Если не отметился каждый час, тебя вычеркивают»8
- 13.06.2024, 10:46
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В Барановичах родители будущих первоклассников сутки стояли в очереди под школой.
В Барановичах очередь под школой №19 родители будущих первоклассников начали занимать более чем за сутки до начала приема документов. Готовые к длительному ожиданию люди приносили с собой стулья, термосы и еду.
Видео из-под той же школы появилось в тиктоке. Блогер сняла и момент переклички: серьезная женщина (очевидно, тоже мама первоклассника) читает фамилии из списка, чтобы проверить, на месте ли все те, кто в него записался. «Если не отметился каждый час, тебя вычеркивают», — написала автор видео.
Кто-то не откликнулся на имя, и почти сразу возникла небольшая дискуссия, стоит ли составлять новый список:
— Пускай будут! Люди придут и увидят, что мы их зачеркнули. Потому что придут и скажут: «А почему новый список?». Если раз не пришел — не вычеркивай, вот если два раза будет… — советует мужской голос за кадром.
— Ну если на следующий, да, раз, — соглашается женщина со списком.
@zakladka.by Как вы считаете? Это ок? #образование #беларусь #первыйкласс #школа #барановичи🇧🇾 ♬ оригинальный звук - zakladka.by
Видя количество желающих, кто-то в очереди начинает сомневаться, стоит ли оставаться:
— Так 58 человек — это не ровно на два класса? Какой смысл тогда стоять, чтобы именно к этой (учительнице. — «НН») попасть? Всего же четыре учительницы, — говорит кто-то из женщин.
— Но вообще мы в списке, — отвечает другая.
— Так в списке. Но не факт, что попадешь именно к этому учителю.
— А если ты уйдешь и не будешь стоять?
— Тогда тебя перепишут последней.
Автор ролика отметила: «Следующие сборы в 23.00. Потом в 00.00 и всю ночь до 8.00. Подскажите, это нормально?».
За 16 часов видео в тиктоке посмотрело более 220 тысяч человек. В комментариях спрашивают, зачем родители ночуют возле школы, если по прописке обязаны взять всех детей. Блогер ответила, что все в очереди по прописке относятся к этой школе, но хотят, чтобы их дети попали к двум лучшим учительницам. Она также написала, что в другой школе в Барановичах очередь начали занимать аж за три дня до начала приема документов, но объяснила это тем, что тот район перенаселен.
«А кто эти люди, чтобы кого-то вычеркивать? Эти списки вообще незаконны», — возмутился один из комментаторов. Автор видео согласилась: «Вы правы. Родитель сам придумал очередь и эти правила, и все остальные в них играют». Она пошутила: «Я стояла и думала, что я в чате вайбера. Только напряжение хуже». Блогер добавила, что в какой-то момент ей казалось, что скоро начнется драка.