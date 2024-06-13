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Лукашенко подставил белорусскую спортсменку на Олимпиаде

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  • 13.06.2024, 11:04
  • 6,404
Лукашенко подставил белорусскую спортсменку на Олимпиаде
Ирина Курочкина

Ее могут лишить лицензии нейтрального атлета и снять с игр.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, и.о. Министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Юрий Копытко направили совместное письмо Международному олимпийскому комитету с требованием лишить российских и белорусских борцов, «открыто поддерживающих военные действия против Украины», лицензий на Олимпийские игры — 2024, сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Ирина Курочкина, входящая в сборную Беларуси по борьбе, получила лицензию на участие в Олимпийских играх в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN).

Представители Украины протестуют против этого, ссылаясь на то, что в 2023 году Курочкина участвовала в пропагандистских мероприятиях вместе с Виктором Лукашенко, сыном правителя Беларуси и главой Национального олимпийского комитета Беларуси.

«Виктор Лукашенко был подвергнут санкциям со стороны Канады, ЕС, США, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании за поддержку российской агрессии», — подчёркивают представители Украины.

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