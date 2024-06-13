Глава Минобороны Германии: Россия может атаковать одну из стран НАТО

Глава Минобороны Германии: Россия может атаковать одну из стран НАТО1
- 13.06.2024, 11:06
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Уже в 2029 году.
Россия может атаковать одну из стран–участниц НАТО в 2029 году. Такое мнение высказал глава министерства обороны Германии Борис Писториус, чьи слова передает американская газета The Washington Post.
«РФ с 2029 года будет в состоянии осуществить военное нападение на страну НАТО», — предупредил министр в ходе пресс-конференции.
Опираясь на оценки международных военных экспертов, подобная вероятность заставляет усилить немецкую армию, пояснил глава ведомства.
Он также представил новую оборонную стратегию бундесвера, включающую привлечение большего числа мужчин в ряды армии Германии.