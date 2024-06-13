Политзаключенный Александр Ярошук избран в совет МОТ 1 13.06.2024, 11:10

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Александр Ярошук

Делегаты конференции труда призвали освободить всех профсоюзных лидеров.

Политзаключенного, лидера Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александра Ярошука избрали в Административный совет Международной организации труда (МОТ). Это произошло на 112-й Международная конференция труда в Женеве, сообщают правозащитники «Весны».

Ярошука выбрали на должность заместителя члена Административного совета МОТ от трудящихся.

Во время заседания делегаты надели футболки с его изображением и лозунгом «Освободите профсоюзных активистов».

Правозащитники напоминают, что одним из требований МОТ к Беларуси, принятых в прошлом году, было освобождение профсоюзных лидеров, в том числе председателя БКДП.