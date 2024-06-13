Политзаключенный Александр Ярошук избран в совет МОТ

Политзаключенный Александр Ярошук избран в совет МОТ1
- 13.06.2024, 11:10
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Делегаты конференции труда призвали освободить всех профсоюзных лидеров.
Политзаключенного, лидера Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александра Ярошука избрали в Административный совет Международной организации труда (МОТ). Это произошло на 112-й Международная конференция труда в Женеве, сообщают правозащитники «Весны».
Ярошука выбрали на должность заместителя члена Административного совета МОТ от трудящихся.
Во время заседания делегаты надели футболки с его изображением и лозунгом «Освободите профсоюзных активистов».
Правозащитники напоминают, что одним из требований МОТ к Беларуси, принятых в прошлом году, было освобождение профсоюзных лидеров, в том числе председателя БКДП.