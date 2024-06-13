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В Украине создали сверхмощную систему РЭБ

  • 13.06.2024, 11:19
  • 3,552
В Украине создали сверхмощную систему РЭБ

Она заставляет любые беспилотники падать, «слепнуть» или теряться в пространстве.

Украинская компания «Пиранья Тех» создала мобильную систему МСПБПЛА-12 для противодействия беспилотным летательным аппаратам, которая обеспечивает постановку радиопомех по нескольким диапазонам частот. Об этом говорится на официальном сайте платформы Brave Inventors, которая объединяет украинских изобретателей, инвесторов, бизнес и волонтеров для создания инновационной техники доя военных.

Сообщается, что МСПБПЛА-12 призвана усложнить или сделать невозможным выполнение задач вражескими операторами беспилотников. Заявленные возможности системы включают: потерю или помехи управлению БПЛА, потерю видеосигнала с дронами, потерю возможности использования дронами геопозиционирования, а также потерю показаний телеметрии с БПЛА. Это может привести к падению БПЛА оккупантов, дезориентации его в пространстве и прерыванию миссии. Стоимость разработки — 11 200 000 гривен.

Система поддерживает 14 каналов подавления и может быть источником радиопомех на частотах сигналов от 200 МГц до 6000мГц. Производитель отмечает, что МСПБПЛА-12 способен работать одновременно по указанным полосам частот, не создавая помех для соседних полос частот. Аппарат имеет общую выходную мощность до 1500Вт, оснащен наружными направленными антеннами высокого усиления, а также защитой от повреждения антенны или РЧ кабеля. Во избежание перегрева аппарат автоматически прекращает работу при достижении 65 °C и возобновляет при 50 °C. Для питания система может использовать аккумулятор или генератор, время работы от батареи — от 60 минут.

МСПБПЛА-12 может применяться в военных миссиях, спецоперациях, а также для противодействия налетам дронов-камикадзе, в частности на такие объекты, как аэропорты, нефтехранилища и другие. Среди преимуществ системы упоминается увеличенная мощность и дальность действия, мобильность, удобство использования, универсальность за счет количества диапазонов и автономность.

Комплектация МСПБПЛА-12 включает: подъемный механизм, механизм направления антенн, электронные блоки постановки помех, направленные антенны, блок питания, пульт управления. Комплектация дополнительно согласовывается с заказчиком.

Производитель предоставляет гарантию на хранение 24 месяца с момента получения, на эксплуатацию — 12 месяцев. Гарантийный срок службы аккумуляторной батареи также составляет 12 месяцев. Ремонт в течение гарантийного срока производит предприятие-производитель. Заявленный срок службы МСПБПЛА-1 составляет не менее 5 лет.

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