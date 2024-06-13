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Литва парализовала поставки авто из США в Беларусь

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  • 13.06.2024, 11:24
  • 3,830
Литва парализовала поставки авто из США в Беларусь

Многие контейнеры отправляются обратно.

Литва практически полностью остановила экспорт американских автомобилей в Беларусь. В порту Клайпеды скопилось много контейнеров с машинами, некоторые отправляют обратно, пишет телеграм-канал Infotrans Media.

— Оформить экспортную декларацию на них не возможно.

Экспорт битков остановлен. Пока литовские компании, участвующие в логистической цепочке на Беларусь, не знают что делать. Часть контейнеров уже отправляют обратно.

В грузовом терминале на КПП Мядиненкай уже нет автовозов в очереди.

Несколько развернутых автовозов, как пишет Telegram-канал, до сих пор стоит на заправке КПП Мядиненкай.

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