Литва парализовала поставки авто из США в Беларусь

Литва парализовала поставки авто из США в Беларусь4
- 13.06.2024, 11:24
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Многие контейнеры отправляются обратно.
Литва практически полностью остановила экспорт американских автомобилей в Беларусь. В порту Клайпеды скопилось много контейнеров с машинами, некоторые отправляют обратно, пишет телеграм-канал Infotrans Media.
— Оформить экспортную декларацию на них не возможно.
Экспорт битков остановлен. Пока литовские компании, участвующие в логистической цепочке на Беларусь, не знают что делать. Часть контейнеров уже отправляют обратно.
В грузовом терминале на КПП Мядиненкай уже нет автовозов в очереди.
Несколько развернутых автовозов, как пишет Telegram-канал, до сих пор стоит на заправке КПП Мядиненкай.