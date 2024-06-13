Медведев серьезно занервничал из-за новых санкций США против РФ 10 13.06.2024, 11:29

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Дмитрий Медведев

Экс-глава Кремля заявил, что против Москвы ведут «войну без правил».

Соединенные Штаты Америки и их союзники якобы объявили России «войну без правил» и Москва вынуждена будет отреагировать. Об этом в своем Telegram-канале написал третий президент РФ, а ныне заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Так он отреагировал на новые санкции США против России, которые были представлены накануне.

«США объявили нам войну без правил! Как реагировать? Я уже как-то говорил об этом, но нелишне и повторить. Надо каждый день пытаться нанести максимальный вред тем странам, которые ввели против нашей страны и всех наших граждан эти ограничения. Вред во всем, в чем можно навредить», — написал Дмитрий Медведев.