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В Беларуси начался сезон видимости редкого явления

  • 13.06.2024, 11:43
  • 1,642
В Беларуси начался сезон видимости редкого явления

Его заметили в небе над Гродно и Минском.

Беларусы в июне могут насладиться наблюдением редкого атмосферного явления — серебристых облаков. Сезон их видимости уже начался, первые светящиеся облака на днях заметили в ночном небе над Гродно и Минском.

Фотограф-любитель Леонид Кульпо поделился в соцсетях снимками серебристых облаков, которые сделал в Минске 12 июня.

Фото: Леонид Кульпо

Еще несколько фотографий этого явления опубликовал столичный астроном-любитель Андрей Лейчик. Он снял серебристые облака 8 июня.

Фото: Андрей Лейчик

Как отмечает сайт astrobel, серебристые облака — это сравнительно редкое атмосферное явление, оно представляет собой крайне разреженные облака, образующиеся на высоте 76−85 километров над поверхностью Земли. Увидеть их можно только в глубоких сумерках, когда они освещены Солнцем из-под горизонта, в то время как более низкие слои атмосферы находятся в земной тени.

Если обычные облака ночью темнеют, то серебристые, наоборот, разгораются. Они похожи на вуали, через которые просвечиваются звезды. По своей динамике напоминают северное сияние.

Обычно наблюдать серебристые облака можно в летние месяцы в широтах между 43° и 65° (северной и южной широты). Это самые высокие облака в атмосфере Земли.

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