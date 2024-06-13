Сырский поставил новую задачу перед ВСУ 13.06.2024, 11:44

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Эксперт указал на неожиданные приоритеты.

Полковник запаса, военный эксперт Петр Черник прокомментировал недавнее заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что в украинском войске надо менять армейскую психологию, передает «24 канал».

Как отметил Черник, надо мыслить милитаристскими категориями, и в связи с тем, что ВСУ насыщены огромным количеством бывших гражданских людей, необходимо поднимать уровень профессионализации и готовности к бою.

«Очень хорошо, что наконец принят правильный мобилизационный закон, который прописал подготовку всех взрослых мужчин в возрасте с 18 лет. Эффект изменения же самого поля боя зависит только от мастерского применения оружия и его наличия», - отметил полковник запаса ВСУ.

По мнению Черника, главным оружием для Украины сейчас будет авиация и дальнобойные ракеты в достаточном количестве, и важно уничтожать логистику врага.

«Дальнобойные беспилотники, которые наносят имиджевые удары, например, уничтожение Су-57, РЛС «Воронеж-М», пусковых установок С-300 и С-400 - это очень хорошо. Но на самом деле в первую очередь надо истреблять железную дорогу. И по-настоящему надо душить Россию в части санкций», - добавил эксперт.