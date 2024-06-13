закрыть
13 июня 2024, четверг, 12:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси доллар установил рекорд

4
  • 13.06.2024, 11:48
  • 5,172
В Беларуси доллар установил рекорд

Один из важных показателей вырос в шесть раз.

Разница между курсами покупки и продажи долларов в обменниках белорусских банков за сутки выросла более чем в шесть раз, сообщает myfin.by.

По данным на 09:40 13 июня, лучший курс для покупки доллара – Br3,238, для продажи – Br3,195. Разница – 4,3 копейки.

А в обычные дни этот показатель находился на уровне 0,4-0,7 копейки.

Такой разрыв образовался на фоне санкций, которые США ввели 12 июня против Московской биржи.

Из-за них торги на Мосбирже с 13 июня будут проводиться с изменениями: без валютных пар с долларом и евро.

Объем вкладов белорусов в иностранной валюте (а доллар занимает более 90%) падает, но все равно их величина до сих пор больше, чем сбережений в рублях.

Для многих белорусов именно американская валюта является средством накопления, и они внимательно следят за курсом доллара.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко
Симулякры
Симулякры Ирина Халип