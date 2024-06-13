В Беларуси доллар установил рекорд 4 13.06.2024, 11:48

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Один из важных показателей вырос в шесть раз.

Разница между курсами покупки и продажи долларов в обменниках белорусских банков за сутки выросла более чем в шесть раз, сообщает myfin.by.

По данным на 09:40 13 июня, лучший курс для покупки доллара – Br3,238, для продажи – Br3,195. Разница – 4,3 копейки.

А в обычные дни этот показатель находился на уровне 0,4-0,7 копейки.

Такой разрыв образовался на фоне санкций, которые США ввели 12 июня против Московской биржи.

Из-за них торги на Мосбирже с 13 июня будут проводиться с изменениями: без валютных пар с долларом и евро.

Объем вкладов белорусов в иностранной валюте (а доллар занимает более 90%) падает, но все равно их величина до сих пор больше, чем сбережений в рублях.

Для многих белорусов именно американская валюта является средством накопления, и они внимательно следят за курсом доллара.