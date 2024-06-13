закрыть
13 июня 2024, четверг, 12:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Судьбу России решит китайский центробанк

  • 13.06.2024, 12:05
  • 2,048
СМИ: Судьбу России решит китайский центробанк

Российские импортеры и экспортеры парализованы после новых санкций США.

Новые санкции парализовали прямые внешнеторговые расчеты. Возможно, временно. Импортеры и экспортеры ждут реакции китайских банков, а те – разъяснений своего регулятора, пишет The Moscow Times.

Российские импортеры и экспортеры ждут, как иностранные партнеры отреагируют на попадание под санкции иностранных дочек крупнейших российских банков и обещание вторичных санкций компаниям из третьих стран за любое сотрудничество с санкционными банками. Второе, что всех волнует: какими после остановки торгов долларами США и Гонконга, а также евро на Московской бирже будут курсы валют — не только «токсичных», но прежде всего юаня и других валют «дружественных» стран. «Ведь, получается, США планомерно делают юань главным платежным средством в международных расчетах не только для России, но и для всего евразийского региона», – рассуждает владелец крупной внешнеторговой компании.

Китайские поставщики уже начали уведомлять российских партнеров о том, что китайская дочка ВТБ — ВТБ Шанхай, попал в самый строгий санкционный список — SDN-лист. Но что из этого следует и полностью ли они прекратят принимать от него платежи – сами китайские бизнесмены сказать не могут. «Нам все сообщают, что ждут разъяснений от Народного банка Китая», – объясняет менеджер российского поставщика оборудования. Он, как и многие другие импортеры и экспортеры, надеется, что китайские банки продолжат принимать через ВТБ-Шанхай из России юани или хотя бы рубли – потому что этот канал отправки средств был в последнее время одним из самых быстрых и надежных для переводов из России. Иногда деньги доходили буквально за пару дней – и это на фоне многомесячного ожидания зачисления средств на счет поставщика (или отказа в нем) при отправке денег через многие другие российские банки, говорит собеседник The Moscow Times. Два клиента ВТБ Шанхай рассказали, что менеджеры банка пока сообщают клиентам, что он «работает в штатном режиме».

Многие банки соседних стран – Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, через которые часто оплачивались поставки, перестали проводить операции по обмену рубля на доллар или евро или предлагают абсолютно невыгодные курсы.

Российские банки рассчитывают определиться с курсом сегодня. По рассказам источников The Moscow Times в компаниях, банкиры из крупнейших кредитных организаций предупредили их, что сегодня спреды будут очень большими, но, если торги остальными валютами на Мосбирже пройдут нормально, а на внебиржевом рынке с долларом и евро ничего страшного не произойдет, то в ближайшее время курс должен стабилизироваться. «Мы, как и большинство других крупных банков, оставили на сегодня режим выходного дня на валютах с сильно завышенными спредами на покупку и продажу, но, надеюсь, сегодня разберемся, как будет покупаться и продаваться юань, и если все окажется нормально, то уже завтра вернем нормальные спреды», – сказал The Moscow Times сотрудник одного из крупнейших банков. «Ну, режим выходного дня — это слишком мягко для происходящего, разница между курсом покупки и продажи доллара в банках в среднем около 20 рублей», - замечает на это клиент банка. Но он тоже надеется, что за пару дней или в худшем случае за пару недель ситуация стабилизируется. В «Т-банке» (бывший «Тинькофф»), например, курс покупки доллара для частных лиц на 10.30 мск - 75,75 рублей за доллар, а продажи — 97,35, в Сбере разница гуманнее — в офисах заявлен курс покупки в 83 рубля, а продажи — в 92,9 рубля. Но при этом в пятнадцати опрошенных нами отделениях долларов не оказалось. А в отделениях «Альфа-банка» доллар покупают за 87 рублей, а продают — за 97.

Международные расчеты не остановятся, а Россия не окажется в международной изоляции, но все операции станут дороже, уверен финансист Игорь Марков: «Вместо простых национальных расчетов надо будет делать более изысканные схематозы, а авторы схем тоже хотят свои 5 рублей – креативность должна быть оплачена по достоинству, а значит, будет расти инфляция». Пока ситуация напоминает ему игру в крота: «Зарубежные банки и регуляторы нещадно лупят по лункам, из которых выглядывают желающие обеспечить торговлю России на международном рынке».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко
Симулякры
Симулякры Ирина Халип