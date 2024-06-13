СМИ: Судьбу России решит китайский центробанк 13.06.2024, 12:05

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Российские импортеры и экспортеры парализованы после новых санкций США.

Новые санкции парализовали прямые внешнеторговые расчеты. Возможно, временно. Импортеры и экспортеры ждут реакции китайских банков, а те – разъяснений своего регулятора, пишет The Moscow Times.

Российские импортеры и экспортеры ждут, как иностранные партнеры отреагируют на попадание под санкции иностранных дочек крупнейших российских банков и обещание вторичных санкций компаниям из третьих стран за любое сотрудничество с санкционными банками. Второе, что всех волнует: какими после остановки торгов долларами США и Гонконга, а также евро на Московской бирже будут курсы валют — не только «токсичных», но прежде всего юаня и других валют «дружественных» стран. «Ведь, получается, США планомерно делают юань главным платежным средством в международных расчетах не только для России, но и для всего евразийского региона», – рассуждает владелец крупной внешнеторговой компании.

Китайские поставщики уже начали уведомлять российских партнеров о том, что китайская дочка ВТБ — ВТБ Шанхай, попал в самый строгий санкционный список — SDN-лист. Но что из этого следует и полностью ли они прекратят принимать от него платежи – сами китайские бизнесмены сказать не могут. «Нам все сообщают, что ждут разъяснений от Народного банка Китая», – объясняет менеджер российского поставщика оборудования. Он, как и многие другие импортеры и экспортеры, надеется, что китайские банки продолжат принимать через ВТБ-Шанхай из России юани или хотя бы рубли – потому что этот канал отправки средств был в последнее время одним из самых быстрых и надежных для переводов из России. Иногда деньги доходили буквально за пару дней – и это на фоне многомесячного ожидания зачисления средств на счет поставщика (или отказа в нем) при отправке денег через многие другие российские банки, говорит собеседник The Moscow Times. Два клиента ВТБ Шанхай рассказали, что менеджеры банка пока сообщают клиентам, что он «работает в штатном режиме».

Многие банки соседних стран – Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, через которые часто оплачивались поставки, перестали проводить операции по обмену рубля на доллар или евро или предлагают абсолютно невыгодные курсы.

Российские банки рассчитывают определиться с курсом сегодня. По рассказам источников The Moscow Times в компаниях, банкиры из крупнейших кредитных организаций предупредили их, что сегодня спреды будут очень большими, но, если торги остальными валютами на Мосбирже пройдут нормально, а на внебиржевом рынке с долларом и евро ничего страшного не произойдет, то в ближайшее время курс должен стабилизироваться. «Мы, как и большинство других крупных банков, оставили на сегодня режим выходного дня на валютах с сильно завышенными спредами на покупку и продажу, но, надеюсь, сегодня разберемся, как будет покупаться и продаваться юань, и если все окажется нормально, то уже завтра вернем нормальные спреды», – сказал The Moscow Times сотрудник одного из крупнейших банков. «Ну, режим выходного дня — это слишком мягко для происходящего, разница между курсом покупки и продажи доллара в банках в среднем около 20 рублей», - замечает на это клиент банка. Но он тоже надеется, что за пару дней или в худшем случае за пару недель ситуация стабилизируется. В «Т-банке» (бывший «Тинькофф»), например, курс покупки доллара для частных лиц на 10.30 мск - 75,75 рублей за доллар, а продажи — 97,35, в Сбере разница гуманнее — в офисах заявлен курс покупки в 83 рубля, а продажи — в 92,9 рубля. Но при этом в пятнадцати опрошенных нами отделениях долларов не оказалось. А в отделениях «Альфа-банка» доллар покупают за 87 рублей, а продают — за 97.

Международные расчеты не остановятся, а Россия не окажется в международной изоляции, но все операции станут дороже, уверен финансист Игорь Марков: «Вместо простых национальных расчетов надо будет делать более изысканные схематозы, а авторы схем тоже хотят свои 5 рублей – креативность должна быть оплачена по достоинству, а значит, будет расти инфляция». Пока ситуация напоминает ему игру в крота: «Зарубежные банки и регуляторы нещадно лупят по лункам, из которых выглядывают желающие обеспечить торговлю России на международном рынке».