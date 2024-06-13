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БТ под запретом в Литве

  • 13.06.2024, 12:13
БТ под запретом в Литве

Как и кремлевская пропаганда.

Сейм Литвы принял законопроект о продлении запрета на трансляцию лукашенковской и кремлевской пропаганды.

Законопроект был принят голосами 99 депутатов, трое депутатов воздержались, против никто не голосовал, сообщили в пресс-службе литовского парламента.

Запрет на распространение радио и телепрограмм, выпускаемых организациями, созданными, прямо или косвенно управляемыми, контролируемыми или финансируемыми Россией и Беларусью был введен в Литве в 2022 году и действовал до 1 октября 2024 года.

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