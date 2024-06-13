Reuters: Байден подпишет соглашение о безопасности с Украиной на саммите G7 13.06.2024, 12:23

Джо Байден

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В Белом доме заявили о важном сигнале для Кремля.

Президент США Джо Байден подпишет новое соглашение о безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором пообещает долгосрочную поддержку, во время встречи лидеров «Большой семерки» в Италии.

Об этом заявил советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан, сообщает Reuters.

Соглашение ясно даст понять, что «наша поддержка будет длиться долго и в будущем… особенно в сфере обороны и безопасности», - заявил журналистам на борту Air Force One Салливан.

«Подписав это соглашение, мы также пошлем России сигнал о нашей решимости. Если Владимир Путин думает, что сможет пережить коалицию, поддерживающую Украину, он ошибается», - сказал Салливан.

Пятнадцать стран подписали свои собственные соглашения о безопасности, которые укрепят «потенциал оборонительного сдерживания» Украины, сказал он.

Соглашение США будет включать в себя обязательство работать с Конгрессом США над финансированием Украины в будущем, но не будет содержать обязательств по использованию американских сил, добавил Салливан.

Байден отправился в Италию, чтобы усилить давление на Россию в связи с ее войной против Украины и на Китай за его поддержку Москвы.