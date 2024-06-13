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Ученые: Люди могут эволюционировать в киборгов

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  • 13.06.2024, 12:35
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Ученые: Люди могут эволюционировать в киборгов

Последнее исследование нейробиологов стало сенсацией.

Новое исследование ученых нейробиологов показывает, что люди могут эволюционировать в киборгов с «пинцетными» бионическими инструментами для рук. Следующим шагом в эволюции человека может стать дальнейшая интеграция технологии с плотью и костью.

Но, согласно новому исследованию, эта технология не имитирует черты человека как современные протезы. Нейробиологи обнаружили, что люди действительно чувствуют себя более связанными с бионическими инструментами, похожими на пинцет, чем с трансплантатами, напоминающими человеческие руки, пишет The Sun.

Используя виртуальную реальность (VR), исследователи проверили, могут ли люди чувствовать, что коготь пинцета является частью их тела.

Участники могли успешно воплотить «бионический инструмент» и протез руки с равными степенями. Однако люди быстрее и точнее виртуально выполняли задания с помощью рук-пинцетов, чем когда они использовали человеческую руку.

Чтобы наша биология беспрепятственно сливалась с инструментами, мы должны чувствовать, что инструменты являются частью нашего тела. Наши результаты показывают, что люди могут воспринимать пинцет как неотделимую часть своего тела», – сказала Оттавия Маддалуно, нейробиолог Римского университета Сапиенца и первый автор исследования.

Ученые считают, что участники больше отождествляли руки с пинцетом из-за их простоты: «С точки зрения задачи щипков, пинцет функционально похож на человеческую руку, но более простой, а также более легкий с точки зрения вычислений для мозга», – добавила Маддалуно.

Следующим шагом является изучение того, можно ли воплотить эти бионические инструменты у пациентов, потерявших конечности.

«Мы также хотим исследовать пластические изменения, которые этот вид бионического инструмента может вызвать в мозгу как здоровых участников, так и людей с ампутированными конечностями», – сказала Оттавия.

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