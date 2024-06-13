Назначен новый министр информации

Назначен новый министр информации9
- 13.06.2024, 12:36
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Им стал одиозный пропагандист.
Лукашенко назначил нового министра информации. Им стал пропагандист, экс-гендиректор ОНТ Марат Марков. Заменит Маркова на посту гендира телеканала — Игорь Луцкий.
Марков родился в 1969 году в городе Лунинец Брестской области.
У Маркова несколько образований — военное и юридическое. До прихода на телевидение он работал в администрации Лукашенко.
С 2011 года Марков работал заместителем председателя Белтелерадиокомпании, с 2017 возглавлял ОНТ. Находится в санкционном списке ЕС.