Назначен новый министр информации 9 13.06.2024, 12:36

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Марат Марков

Фото: БелТА

Им стал одиозный пропагандист.

Лукашенко назначил нового министра информации. Им стал пропагандист, экс-гендиректор ОНТ Марат Марков. Заменит Маркова на посту гендира телеканала — Игорь Луцкий.

Марков родился в 1969 году в городе Лунинец Брестской области.

У Маркова несколько образований — военное и юридическое. До прихода на телевидение он работал в администрации Лукашенко.

С 2011 года Марков работал заместителем председателя Белтелерадиокомпании, с 2017 возглавлял ОНТ. Находится в санкционном списке ЕС.