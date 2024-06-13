На финансовых рынках России начались паника и обвал акций 16 13.06.2024, 12:38

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Россияне бросились скупать доллары по 100 рублей.

Сегодня утром в России наступила финансовая паника в результате введения Соединенными Штатами Америки новых санкций против Московской биржи.

Реакция на международные санкции была немедленной: акции российских компаний начали стремительно падать, а на Московской бирже самые крупные торги долларами и евро были приостановлены, пишет dialog.ua.

По данным российских информационных агентств, санкции вызвали массированную блокировку валюты на счетах клиентов крупнейших брокерских компаний РФ.

Банки сообщили о временной недоступности вывода долларов США, евро и гонконгских долларов с брокерских счетов. На фоне санкций доллар США вырос до отметки в 100 российских рублей, вызывая долгие очереди в обменных пунктах.

Московская биржа ввела полный стоп на торги долларами, евро и гонконгскими долларами. Крупнейший частный онлайн-банк «Т-банк» также оказался затронутым: его приложение перестало подтверждать курсы и отменяет сделки с долларами США.

Эксперты отмечают, что главная цель санкций - не уничтожить российскую экономику полностью, а предельно затруднить поступление средств в российский бюджет; сделать их очень дорогими и сократить до самого минимально возможного уровня, поэтому санкции вводятся порциями.

Смысл такой «порционности» - в выявлении «дыр» в предыдущих санкциях и их максимально плотном закрытии, после чего вводится новая серия, разрушающая очередной сектор поступления средств в российский бюджет. Медленная и достаточно экономная стратегия, но при этом очень действенная, действенная своей системностью.

Ситуация на российских рынках остается напряженной, с экспертами, предупреждающими о возможных последствиях новой волны международных ограничений для экономики страны.