закрыть
13 июня 2024, четверг, 14:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На финансовых рынках России начались паника и обвал акций

16
  • 13.06.2024, 12:38
  • 12,122
На финансовых рынках России начались паника и обвал акций

Россияне бросились скупать доллары по 100 рублей.

Сегодня утром в России наступила финансовая паника в результате введения Соединенными Штатами Америки новых санкций против Московской биржи.

Реакция на международные санкции была немедленной: акции российских компаний начали стремительно падать, а на Московской бирже самые крупные торги долларами и евро были приостановлены, пишет dialog.ua.

По данным российских информационных агентств, санкции вызвали массированную блокировку валюты на счетах клиентов крупнейших брокерских компаний РФ.

Банки сообщили о временной недоступности вывода долларов США, евро и гонконгских долларов с брокерских счетов. На фоне санкций доллар США вырос до отметки в 100 российских рублей, вызывая долгие очереди в обменных пунктах.

Московская биржа ввела полный стоп на торги долларами, евро и гонконгскими долларами. Крупнейший частный онлайн-банк «Т-банк» также оказался затронутым: его приложение перестало подтверждать курсы и отменяет сделки с долларами США.

Эксперты отмечают, что главная цель санкций - не уничтожить российскую экономику полностью, а предельно затруднить поступление средств в российский бюджет; сделать их очень дорогими и сократить до самого минимально возможного уровня, поэтому санкции вводятся порциями.

Смысл такой «порционности» - в выявлении «дыр» в предыдущих санкциях и их максимально плотном закрытии, после чего вводится новая серия, разрушающая очередной сектор поступления средств в российский бюджет. Медленная и достаточно экономная стратегия, но при этом очень действенная, действенная своей системностью.

Ситуация на российских рынках остается напряженной, с экспертами, предупреждающими о возможных последствиях новой волны международных ограничений для экономики страны.

Написать комментарий 16

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко
Симулякры
Симулякры Ирина Халип