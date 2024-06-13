Экономист: Белорусский рубль ждет ослабление 2 13.06.2024, 12:49

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Вслед за российским.

Московская биржа вместе с Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчетным депозитарием (НРД) России попала под санкции США и была вынуждена прекратить торги долларом и евро.

Это событие вызовет некоторые волнения на российском рынке валют, что приведет к более сильным колебаниям курсов доллара и евро в РФ, считает старшая научная сотрудница BEROC экономистка Анастасия Лузгина, пишет «Зеркало».

— Это отразится и на курсе белорусского рубля к доллару и евро, — объясняет экономистка. — Это связано с тем, что белорусский рубль следует за динамикой российского. Соответственно, если сейчас из-за новых санкций российский рубль может несколько ослабнуть к доллару и евро (по крайней мере, в краткосрочном периоде), такая динамика ждет и белорусский рубль.

Напомним, разница между курсами покупки и продажи долларов в обменниках белорусских банков за сутки выросла более чем в шесть раз.

По данным на 09:40 13 июня, лучший курс для покупки доллара – Br3,238, для продажи – Br3,195. Разница – 4,3 копейки.

А в обычные дни этот показатель находился на уровне 0,4-0,7 копейки.