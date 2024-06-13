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Наказания не избежать

  • Алексей Голобуцкий
  • 13.06.2024, 12:57
  • 4,994
Наказания не избежать
Алексей Голобуцкий

История одной коллаборационистки.

Обратил внимание, что в последнее время СБУ увеличила количество сообщений о задержании коллаборационистов. Почему? По моему мнению, это свидетельствует не столько об увеличении их численности, сколько об улучшении работы по их выявлению. Ведь «любителей русского мира» хоть и стало меньше в нашем государстве после февраля 22-го года, но совсем они не исчезли. К сожалению.

Только с начала этого года СБУ открыла 1094 уголовных производства по фактам коллаборационистской деятельности (подозрения объявлены 1203 лицам, осуждены 311). Просматривая информацию о коллаборационистах, которых задержала СБУ, часто думаю, что должен быть конкурс на самого тупого и наглого сторонника РФ.

И фигурантка нашей следующей истории могла бы претендовать на победу в обеих номинациях.

Дочь экс-мэра Полтавы Мамая (осужденного за масштабную коррупцию), 36 лет, просто и гениально через свое рекламное агентство в Петербурге (!) участвовала в PR-кампании партии Путина «Единая Россия». Она даже не напряглась бежать из Киева. Так и сидела здесь под обстрелами, дистанционно управляла рекламным бизнесом в России и получала кровавые миллионные дивиденды. За это она получила прибыль в более 35 млн рублей (около $400 000).

Наталья Веретенникова (Мамай) совершенно не считала проблемой работать на Путина во время Великой войны. Батюшка там тоже тот еще тип. Он также попадал в поле зрения СБУ. Мамай получил подозрение после того, как рассказал журналистам, что в городе формируется новая воинская часть и публично назвал адрес ее штаба. Тогда сторонники мэра объясняли такие действия естественной тупостью чиновника – мол, это неумышленно и СБУ не имеет причин копать глубже. Однако, как оказалось, когда он делал подобные заявления, его дочь работала на Путина. Совпадение? Вряд ли.

Конкретно этому лицу СБУ уже объявила подозрение и взяла под стражу. Имущество на сумму более 270 млн грн ($6,6 млн) арестовано. Среди заблокированных активов – 3 квартиры в Киеве, минивэн и доли в уставных капиталах двух украинских компаний. Непереборчивой коллаборационистке грозит до 12-х лет тюрьмы. И здесь важно, что СБУ демонстрирует всем коллаборационистам неизбежность наказания. Можно надеяться, что твое сотрудничество с врагом останется незамеченным, но рано или поздно тебя обнаружат и арестуют. Кто бы ты ни был – нардеп, митрополит УПЦ МП или дочь влиятельного чиновника.

Алексей Голобуцкий, «Фейсбук»

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