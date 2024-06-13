Стало известно, кто возглавил министерство труда 2 13.06.2024, 13:16

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Наталия Павлюченко

Костевич ушла в «палатку».

Лукашенко назначил нового министра труда и социальной защиты. Им стала Наталия Павлюченко. До этого она занимал пост первого заместителя министра, сообщила пресс-служба Лукашенко.

Ранее глава Минтруда Ирина Костевич стала «депутатом» «палатки».

Наталия Павлюченко родилась в 1977 году в г.Жодино Минской области. В 1998 году окончила Белорусский коммерческий университет управления по специальности «финансы и кредит».

Долгое время работала на разных должностях в Минском облисполкоме.

С 2021-го по июнь 2024 года она была первым заместителем министра труда и социальной защиты.