Стало известно, кто возглавил министерство труда

Стало известно, кто возглавил министерство труда2
- 13.06.2024, 13:16
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Костевич ушла в «палатку».
Лукашенко назначил нового министра труда и социальной защиты. Им стала Наталия Павлюченко. До этого она занимал пост первого заместителя министра, сообщила пресс-служба Лукашенко.
Ранее глава Минтруда Ирина Костевич стала «депутатом» «палатки».
Наталия Павлюченко родилась в 1977 году в г.Жодино Минской области. В 1998 году окончила Белорусский коммерческий университет управления по специальности «финансы и кредит».
Долгое время работала на разных должностях в Минском облисполкоме.
С 2021-го по июнь 2024 года она была первым заместителем министра труда и социальной защиты.