закрыть
13 июня 2024, четверг, 14:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, кто возглавил министерство труда

2
  • 13.06.2024, 13:16
  • 3,100
Стало известно, кто возглавил министерство труда
Наталия Павлюченко

Костевич ушла в «палатку».

Лукашенко назначил нового министра труда и социальной защиты. Им стала Наталия Павлюченко. До этого она занимал пост первого заместителя министра, сообщила пресс-служба Лукашенко.

Ранее глава Минтруда Ирина Костевич стала «депутатом» «палатки».

Наталия Павлюченко родилась в 1977 году в г.Жодино Минской области. В 1998 году окончила Белорусский коммерческий университет управления по специальности «финансы и кредит».

Долгое время работала на разных должностях в Минском облисполкоме.

С 2021-го по июнь 2024 года она была первым заместителем министра труда и социальной защиты.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко
Симулякры
Симулякры Ирина Халип