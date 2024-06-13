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Курс на обнищание

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  • Михаил Крутихин
  • 13.06.2024, 13:20
  • 5,348
Курс на обнищание

Кто за границей РФ продаст вам что-то за рубли?

Читаю многочисленные отклики на американский удар по обменному курсу российского рубля. Заметил, что прогнозируя последствия, мало кто упоминает проблемы импорта. А от импорта – от лекарств и помидоров до электроники и станков – зависит жизнь страны. Кто за границей продаст вам что-то за рубли? И во что обойдется импортеру валюта на закупки? 

Цены в магазинах, стоимость квартир, машин, авиабилетов и много чего должна взлететь. Усилия «экономического блока» властей по сдерживанию инфляции идут насмарку. 

Это удар по населению России. Курс на обнищание.

Михаил Крутихин, Telegram

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