Курс на обнищание 8 Михаил Крутихин

13.06.2024, 13:20

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Кто за границей РФ продаст вам что-то за рубли?

Читаю многочисленные отклики на американский удар по обменному курсу российского рубля. Заметил, что прогнозируя последствия, мало кто упоминает проблемы импорта. А от импорта – от лекарств и помидоров до электроники и станков – зависит жизнь страны. Кто за границей продаст вам что-то за рубли? И во что обойдется импортеру валюта на закупки?

Цены в магазинах, стоимость квартир, машин, авиабилетов и много чего должна взлететь. Усилия «экономического блока» властей по сдерживанию инфляции идут насмарку.

Это удар по населению России. Курс на обнищание.

Михаил Крутихин, Telegram