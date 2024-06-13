Из Беларуси показательно выслали конголезского студента 2 13.06.2024, 13:31

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На него составили несколько протоколов и отправляли на сутки.

Студента из Демократической Республики Конго принудительно выслали из Беларуси. Заседание по высылке проводили в присутствии студентов университета, сообщает гродненская милиция.

Парень 1995 года рождения учился на подготовительных курсах в Гродно. Сдав экзамены, он получил бы возможность поступить в один из белорусских ВУЗов. Однако до испытаний он не добрался.

Средний балл студента составлял 3,6. Кроме того, конголезец постоянно конфликтовал с работниками университета и другими студентами. Сообщается, что в день, когда он был доставлен в дежурную часть райотдела, парень «бегал по коридору общежития, вел себя агрессивно, размахивал руками, за что был привлечен к административной ответственности». Студенту назначили штраф в 400 рублей, который он не оплатил.

Через некоторое время он вновь получил протокол за мелкое хулиганство и неповиновение требованиям сотрудников милиции — конголезец не смог показать паспорт, потому что потерял его. В протоколе указано, что молодой человек «отказывался пройти в служебный автомобиль, кричал, размахивал руками, на замечания не реагировал» — за это он получил 7 суток ареста.

В милиции утверждают, что на заседании по вопросу депортации парень тоже вел себя вызывающе.

В итоге конголезца депортировали из Беларуси с запретом на въезд на 10 лет.