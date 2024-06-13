Час расплаты Сергей Алексашенко

13.06.2024, 13:44

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Коллаж: nv.ua

Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.

Когда в июле 2021 г. Путин приказал начать сокращать поставки газа в Европу, будущее ему рисовалось радужными красками: испугавшись растущих цен на энергию, Европа встанет на колени, приползет в Кремль и будет молить о пощаде. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги…

В 2023 г. экспортные продажи газа в широкую Европу (включая Турцию) упали в четыре раза, и «национальное достояние» получило убытки от газового бизнеса в размере почти 1,2 триллиона рублей ($13 миллиардов). Можно, конечно, рассчитывать, что в этом году ситуация будет немного (!!!) лучше, но…

Вчера «Газпром» проиграл суд в Стокгольме немецкой компании Uniper, которая получит €13 миллиардов и имеет право разорвать долгосрочный контракт на покупку российского газа без уплаты штрафных санкций. Основание для иска – невыполнение «Газпромом» обязательств по поставке газа, начиная с середины 2022 г.

Может ли «Газпром» отказаться платить? Может попробовать, но тогда следует ожидать, что его газ, приходящий в Венгрию, Словакию, Австрию и Турцию будет арестовываться и передаваться немецкой компании. Может ли Кремль сделать какую-то гадость, например, отобрать у немецкой компании какие-то российские активы? Это уже было сделано в апреле 2023 г., когда Путин своим указом передал акции энергетической компании «Юнипро» в управление Росимуществу.

€13 миллиардов – это много или мало? Это четверть от суммы, полученной «Газпромом» в прошлом году от всех продаж газа, включая внутренние. Подозреваю, что министру Силуанову (как вариант, Сбербанку и ВТБ) очень скоро предстоит раскошелиться.

Сергей Алексашенко, блог