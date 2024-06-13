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Сербия хочет экстрадировать в Беларусь режиссера Андрея Гнета

  • 13.06.2024, 14:14
Сербия хочет экстрадировать в Беларусь режиссера Андрея Гнета
Андрей Гнет

Его защитники готовят апелляцию.

Высший суд Сербии принял решение об экстрадиции в Беларусь режиссера и основателя Свободного объединения спортсменов Андрея Гнета.

Основанием для выдачи в решении суда названы межгосударственное соглашение между Сербией и Беларусью от 3 января 2019 года и Закон о международной правовой помощи по уголовным делам.

Андрей Гнет рассказал «Зеркалу», что суд не нашел оснований, препятствующих его экстрадиции в Беларусь.

Режиссер говорит, что он и его защитники уже начали подготовку апелляционной жалобы на решение Высшего суда Сербии. До момента ее рассмотрения и вступления решения в законную силу режиссер будет продолжать находиться под домашним арестом.

Гнет был задержан 30 октября 2023 года пограничной службой Сербии после прилета в столицу страны Белград, после чего передан полиции. Причина задержания — нахождение в международном розыске по запросу белорусского бюро Интерпола от 21 сентября 2023 года.

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