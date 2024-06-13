закрыть
13 июня 2024, четверг, 16:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российские военные расстреляли мирных жителей в Брянской области

2
  • 13.06.2024, 14:31
  • 9,036
Российские военные расстреляли мирных жителей в Брянской области

Они открыли огонь по авто.

Российские военные открыли огонь по мирным жителям в приграничном селе Брянской области РФ, потому что они не остановились на КПП

Два человека госпитализированы.

Рано утром 12 июня в приграничном селе Любечане российские военнослужащие открыли огонь по автомобилю «Фольксваген Пассат» с российскими номерами, сообщили источники ASTRA.

Инцидент произошел на КПП, где автомобиль не остановился. В результате стрельбы двое мирных жителей, находящихся в машине, с различными ранениями были госпитализированы в больницу.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко
Симулякры
Симулякры Ирина Халип