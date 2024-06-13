Российские военные расстреляли мирных жителей в Брянской области 2 13.06.2024, 14:31

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Они открыли огонь по авто.

Российские военные открыли огонь по мирным жителям в приграничном селе Брянской области РФ, потому что они не остановились на КПП

Два человека госпитализированы.

Рано утром 12 июня в приграничном селе Любечане российские военнослужащие открыли огонь по автомобилю «Фольксваген Пассат» с российскими номерами, сообщили источники ASTRA.

Инцидент произошел на КПП, где автомобиль не остановился. В результате стрельбы двое мирных жителей, находящихся в машине, с различными ранениями были госпитализированы в больницу.