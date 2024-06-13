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Великобритания вслед за США ввела санкции против Мосбиржи

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  • 13.06.2024, 14:40
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Великобритания вслед за США ввела санкции против Мосбиржи

Санкции подразумевают замораживание активов и ограничения в отношении трастовых услуг.

Правительство Великобритании обновило санкционный список, добавив в него Мосбиржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий, следует из документа, опубликованного на официальном портале.

В пояснениях говорится, что все три финансовые организации участвовали и продолжают участвовать в получении выгоды и поддержке правительства России путем ведения бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение.

Санкции, введенные Великобританией, подразумевают замораживание активов и ограничения в отношении трастовых услуг.

Также под санкции попали «СПБ Биржа» (она уже находится под санкциями Евросоюза), компания «Ингосстрах», авиаперевозчик «Волга-Днепр», Тамбовский пороховой завод и еще несколько десятков юрлиц, среди которых есть морские перевозчики, химические и машиностроительные предприятия, а также компании из Китая и Кыргызстана. Кроме того, санкции введены против шести кораблей, причастных к «дестабилизации Украины» или получению выгоды и поддержке правительства России.

Ограничения введены и против нескольких физических лиц — в том числе, главы Мосбиржи.

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