Гомельчанин играл в прятки в собственной квартире, но проиграл 2 13.06.2024, 18:39

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Визитеры вынесли его имущество — все по закону.

Вскрытие двери, арест и вынос имущества на глазах у соседей — в неприятную историю попал 38-летний житель Гомеля, решивший сыграть в прятки с судебными исполнителями ОПИ Советского района, рассказали в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома, передает «Зеркало».

Накопив долги по налогам, штрафам и коммуналке, гомельчанин несколько лет скрывался от закона и не собирался платить по счетам. За три года уклонист насобирал букет из 16 исполнительных производств суммой задолженности в 3,5 тысячи рублей.

Многократные попытки судебных исполнителей познакомиться с должником заканчивались ничем: дверь квартиры была заперта. Пришлось обратиться в суд и получить разрешение на принудительное вскрытие жилья. К удивлению приставов, в запертом помещении они обнаружили притаившегося хозяина.

«Он не мог поверить в реальность происходящего и пришел в себя, когда имущество в виде ноутбука, пылесоса и обогревателя было арестовано. Мужчине разъяснили, что вещи можно вернуть, рассчитавшись с долгами, а спрятаться от закона за дверью не получится», — рассказали в управлении.