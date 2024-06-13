Задержан топ-менеджер БелЖД 9 13.06.2024, 18:50

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При обысках у него нашли в тайниках свыше 3 млн долларов.

По подозрению в коррупции задержали одного из руководителей Белорусской железной дороги, сообщили 13 июня в пресс-службе МВД.

В ведомстве рассказали, что оперативники установили «факты системного взяточничества при лоббировании интересов коммерческих структур, осуществляющих деятельность в сфере грузоперевозок».

«В частности, речь идет о незаконном сотрудничестве с представителями одной из крупных белорусских компаний, обеспечивающей перевозки грузов по территории республики, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Зафиксировано несколько встреч, в ходе которых мздоимец получал крупные суммы денег. В общей сложности в тайниках квартиры и загородного дома фигуранта изъято свыше трех миллионов долларов», — сообщили в МВД.

Следователями возбуждено уголовное дело за получение взятки лицом, занимающим ответственное положение, в особо крупном размере.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установления всех фактов преступной деятельности фигуранта. Он арестован и дает признательные показания», — добавили в МВД.

Напомним, в начале июля «Сообщество железнодорожников Беларуси» сообщило о задержании первого заместителя начальника Беларусской железной дороги Петра Дулуба. По информации инициативы, это произошло еще 18 мая. Как уточнили «Зеркалу» железнодорожники, информацию о возможном задержании одного из руководителей они получили еще 22 мая, но больше недели считали, что это просто разговоры.