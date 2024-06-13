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Украина и Япония подписали двустороннее соглашение по безопасности

  • 13.06.2024, 19:02
Украина и Япония подписали двустороннее соглашение по безопасности

Это первый подобный документ, заключенный Киевом не со страной – членом НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кишида 13 июня подписали двустороннее соглашение о безопасности на полях саммита G7, который проходит в Италии. Об этом Зеленский проинформировал в Х.

«В 2024 году Япония предоставит Украине $4,5 млрд и будет поддерживать наше государство в течение всего 10-летнего срока действия соглашения. Помощь в сфере безопасности и обороны, сотрудничество в гуманитарной, технической и финансовой сферах, совместная работа по реализации пунктов формулы мира, санкций против агрессора и привлечения его к ответственности – это также закрепляет подписанное сегодня соглашение. Ценим то, что Япония будет работать с Украиной и для восстановления и восстановления», – написал Зеленский.

По его словам, для Японии такой тип соглашения и уровень поддержки «являются прорывными».

Как указал пресс-центр ОП Украины, это первое соглашение по безопасности, заключенное Украиной не со страной – членом НАТО и со страной Тихоокеанского региона.

В целом сумма помощи, которую предоставила Япония с марта 2022 года, составит более $12 млрд.

«Документ предусматривает передачу Украине нелетального оборудования, с учетом конституционных ограничений Японии, и закрепляет дальнейшее развитие сотрудничества в рамках коалиций возможностей, членом которых является Япония, в частности коалиций по информационным технологиям и разминированию», – сказано в сообщении.

Кроме итого, Япония будет обеспечивать лечение раненых украинских воинов, сотрудничать с Украиной в области разведки и защиты секретной информации, усилении защиты и восстановлении критической инфраструктуры, укреплении кибер- и информационной безопасности, обеспечении свободного судоходства и безопасности морских путей.

Также Япония будет помогать с восстановлением Украины, привлекая к этому частный сектор и госучреждения страны, добавили в ОП.

Подчеркивается, что Киев и Токио будут изучать возможности для развития промышленной базы Украины, в том числе путем привлечения частного сектора, создания совместных предприятий и проведения исследований.

«Япония и в дальнейшем будет поддерживать украинскую формулу мира, усиливать санкции против [страны-агрессора] России, сотрудничать в разработке механизма возмещения убытков, в частности за счет суверенных российских активов, и в привлечении агрессора к ответственности. Япония также и в дальнейшем будет помогать Украине укреплять ядерную безопасность, в частности в контексте защиты Запорожской атомной электростанции», – говорится в сообщении.

Двустороннее соглашение по безопасности с Японией стало 16-м, которое уже заключила Украина во исполнение совместной декларации G7. Его текст опубликован на сайте ОП Украины.

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