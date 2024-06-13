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Всемирный конгресс свободы призвал встать на защиту Полины Шарендо-Панасюк

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  • 13.06.2024, 19:04
Всемирный конгресс свободы призвал встать на защиту Полины Шарендо-Панасюк
Полина Шарендо-Панасюк

И требует немедленного освобождения политзаключенной.

Диссиденты всего мира, борцы за свободу, лидеры оппозиции своих стран, входящие в Всемирный конгресс свободы (World Liberty Congress), выражают свою солидарность с политзаключенной, активисткой гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полиной Шаренда-Панасюк и требуют ее немедленного освобождения.

«Всемирный конгресс свободы осуждает систематические нарушения прав человека режимом Лукашенко и призывает демократический мир встать на защиту Полины», — говорится в заявлении.

Полину Шарендо-Панасюк задержали 3 января 2021 года. Силовики выломали дверь квартиры, провели осмотр, конфисковали ряд вещей, а Полину задержали и в наручниках отвезли в ИВС. Позже ее перевели в СИЗО.

9 июня 2021 г. суд Московского района Бреста приговорил ее к двум годам колонии.

Весной 2022 года она не вышла на свободу, на Полину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 411 УК и присудили дополнительный год колонии.

Но и весной 2023 года она не вышла на свободу: по статье 411 политзаключенная получила еще год колонии. За эти годы ее несколько раз помещали в ШИЗО, а также на шесть месяцев отправили в ПКТ. Полина находится в полной изоляции. В колонии у активистки «Европейской Беларуси» сильно ухудшилось здоровье.

В мае 2024 года политзаключенная должна была выйти на свободу, однако режим обвинил ее «неповиновении администрации колонии».

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