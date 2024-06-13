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Лукашенко: В Петрикове сейчас живут как в раю

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  • 13.06.2024, 19:58
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Лукашенко: В Петрикове сейчас живут как в раю

Диктатор заявил, что раньше в Петриковском районе люди просили у него хлеба.

Александр Лукашенко сказал, в каком регионе страны стали жить как в раю, сообщила пресс-служба диктатора.

Об этом было сказано во время назначения экс-главы Петриковского райисполкома Александра Кохана на должность помощника узурпатора по Минской области.

В частности, Лукашенко вспомнил о том, как за последние годы изменилась Петриковщина. И рассказал, что в первый раз, когда он приехал в Петриковский район, люди попросили у него хлеба.

— Я у военных взял пекарню и перебросил туда, в ваш нынешний район. Вот с этого я начинал в твоем районе, — выдумал историю он.

— Сейчас вы живете в раю. Там ни дорог, ничего не было. Вот я в Петрикове и хочу побывать, — объявил он.

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